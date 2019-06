Schulschluss-Streik für den Klimaschutz in Oberschützen

Aus allen Richtungen strömen Freitagfrüh die Schüler Richtung Hauptplatz in Oberschützen. Mit Plakaten und lauten "Save our planet"-Rufen säumen hunderte Jugendliche die Straßenränder und protestieren für den Klimaschutz. Julia Zink aus Pinkafeld besucht das Wimmer Gymnasium und ist das ganze Semester über jeden Freitag eine Stunde vor Schulbeginn mit Plakaten auf dem Hauptplatz gestanden. Ihr Vorbild ist die schwedische Klimakativistin Greta Thunberg. "Am Anfang waren wir rund 25, manchmal bin ich aber auch alleine gestanden und heute ist wirklich der Höhepunkt", sagt Zink und schaut in die Runde ihrer Mitstreiter. "Die Demo setzt ein Zeichen", sagt die 16-Jährige. Denn jeder müsse seinen Lebensstil ändern, um die Klimakatastrophe abzuwenden, da sind sich die Schüler einig.