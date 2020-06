Schulnoten: Lehrer widersprechen dem Chef

"Es ist richtig, dass es keinen Erlass gegeben hat, aber in Englisch müssen Schularbeiten und schriftliche Maturaarbeiten schon seit einigen Jahren nach diesem Bewertungsschema korrigiert und bewertet werden, weil es eine mündliche Weisung vom Landesschulinspektor gegeben hat. Durch die Direktionen wurden diese Weisungen an alle betroffenen Lehrer weitergegeben", empört sich eine Fremdsprachenlehrerin an einer AHS, die aus Furcht vor Repressalien anonym bleiben will, dass die Lehrer nun die "Bösen" seien. Der angesprochene Schulinspektor war urlaubsbedingt nicht erreichbar.

Die AHS-Gewerkschaft fordert über Fraktionsgrenzen hinweg von Resch die "sofortige Rücknahme dieser Weisung". Gewerkschaftschef Gerwald Becha hält es für unsinnig und kaum machbar, nach der "Nachkorrektur" der Schularbeiten und Semesternoten die neuen Semesternachrichten bis Ende April auszuteilen – wenige Wochen vor dem Jahreszeugnis. Sein Vorschlag: Warten auf einen ministeriellen Erlass zur Benotung und damit ab Herbst 2012 starten.