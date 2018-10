Schüler und Studenten als „Statistik-Touristen“

Laut Statistik Austria „werden die Nächtigungen von Personen in der Tourismusstatistik erfasst, die im Gästeverzeichnis sind. Dabei können auch Nächtigungen von Schülern während des gesamten Schul- und Studienjahres gezählt werden, die ein Gästeverzeichnisblatt haben. „Wir überlassen diese Entscheidung den Gemeinden und wir müssen das akzeptieren“, heißt es von einer Sprecherin der Statistik Austria: „Es gab darüber Korrespondenz mit der Gemeinde und mit dem Land“. Für die Statistik Austria zählen normalerweise nur Nächtigungen von Jugendgästehäusern oder Jugendherbergen, nicht aber jene in einem Internat oder Arbeiterwohnheim. Weder in Oberwart, Güssing noch in Oberschützen sind Schüler, die im Internat wohnen, in der Statistik geführt.

Grund für den Anstieg sei die neue Hotelsoftware der Step-Gästehäuser. „Wir können die Schüler und Studenten nicht herausfiltern, somit werden diese jeden Monat mitgemeldet. Das verfälscht natürlich die Statistik“, sagt Liebmann. Der zuständige FP-Landesrat Alexander Petschnig wollte auf Nachfrage keinen Kommentar über eine Verfälschung der Tourismuszahlen abgeben. „Die liegt auch nicht vor, es ist alles im Rahmen des Gesetzes“, sagt sein Sprecher.