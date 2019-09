Schrott-Lkw im Visier der Polizei: 267 Anzeigen

Insgesamt 77 Lastfahrzeuge und Kleintransporter sowie vier Autobusse wurden am Samstag und Sonntag angehalten. Die technischen Kontrollen ergaben dabei nicht weniger als 190 Mängel. 13 Kennzeichen wurden wegen mangelnder Verkehrs- und Betriebssicherheit abgenommen, 24 Lenkern musste deswegen die Weiterfahrt untersagt werden.

In 22 Fällen hat die Polizei vorläufige Sicherheitsleistungen kassiert. Jede Menge Arbeit kommt außerdem auf die zuständige Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See zu. Denn insgesamt wurden bei den Schwerpunktkontrollen am Wochenende 267 Anzeigen erstattet. 89 Organmandate konnten gleich direkt vor Ort eingehoben werden.