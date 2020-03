Schneller Jobwechsel von Tschürtz regt auf

Manfred Haidinger fühlt sich nach seiner Niederlage beim FPÖ-Parteitag am Samstag ganz und gar nicht als Verlierer. Das hat aber weniger mit den überaus achtbaren 24,2 Prozent der Delegiertenstimmen für den Ex-Landtagsmandatar zu tun, als vielmehr mit inhaltlichen Fragen.

Denn, so Haidinger am Dienstag im KURIER-Gespräch, der Wahlsieger und neue Landesparteichef Norbert Hofer (75,8 Prozent) habe in seiner Rede nach der Kampfabstimmung „ein Gros unserer Forderungen“ aufgenommen. Besonders, was „Transparenz und deutliche Demokratisierung“ der innerparteilichen Entscheidungsfindung betreffe, sieht Haidinger den „Tanker“ FPÖ nun auf dem richtigen Kurs. Hofer in seiner Antrittsrede und Ex-Landesparteichef Hans Tschürtz in seiner Abschiedsrede hätten vieles geheilt, was in den Wochen und Monaten zuvor aufgebrochen war, so Haidinger.