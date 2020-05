Schnee und Wind hatten das Land fest im Griff

„Diesmal war es noch ärger als Mitte Jänner“, sagt Franz Steiger, kurz bevor er mit seinem Räumfahrzeug das Bau- und Betriebsdienstleistungszentrum Nord in Eisenstadt wieder verlässt. „Die B 50 ist eine Katastrophe“, seufzt der Klingenbacher, der seit zwölf Jahren im Dienst des Landes für schneefreie Straßen sorgt – Nachsatz: „Heute hat‘s mich mit meinem Lkw schon sechsmal gedreht.“ Der Winter hatte das Burgenland am Donnerstag fest im Griff. Nach einer turbulenten Nacht war für die Einsatzkräfte vorerst keine Pause in Sicht. Windspitzen mit bis zu 80 km/h sorgten für massive Verwehungen und Straßensperren. Zu Mittag entspannte sich die Situation allerdings wieder.