Schmuckstück aus dem alten Stadl

Zeitreise zurück zu den Anfängen der Feuerwehr

Es ist kein Zufall, dass sich in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) eines von zwei weiteren burgenländischen Feuerwehrmuseen findet. Denn die Stadtfeuerwehr Pinkafeld ist mit dem Gründungsjahr 1871 die älteste Feuerwehr des Landes.

Dementsprechend gut ausgestattet ist das Stadt-, Tuchmacher- und Feuerwehrmuseum, wie es offiziell heißt. In den alten Gemäuern im Stadtzentrum finden sich zahlreiche Exponate. Prunkstücke des wohl am schönsten gestalteten Raumes des Museums sind die handgezogene Saug- und Druckspritze (Hydrophor) aus dem Jahr 1868, die Dampfspritze aus 1909, die Motorspritze der Betriebsfeuerwehr Putsch und die Benzinmotorspritze mit Baujahr 1935. Der Ankauf von letzterer war eine Premiere: Die Feuerwehr Pinkafeld war die erste Wehr im Land, die eine solche Spritze verwendete.

Besichtigt werden kann das Museum in Pinkafeld in den Sommermonaten jeweils von Donnerstag bis Samstag (10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr) sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Im Mai, Juni, September und Oktober sind die Öffnungszeiten jeden Samstag, Sonn- und Feiertag von 14 bis 17 Uhr. Gruppen ab zehn Personen können sich bei der Stadtgemeinde voranmelden.

Die traditionsreiche Geschichte der burgenländischen Feuerwehren wird auch im Museum des Landesfeuerwehrverbandes in Eisenstadt dargestellt. Die umfangreiche Sammlung beinhaltet historische Geräte, Dampf- und Handspritzen aus den Jahren 1753 bis 1901 sowie Pumpen und Fahrzeuge. Außerdem werden historische Belege, Geräte, Helme, Orden und Auszeichnungen, Fahnen sowie Pumpen und Fahrzeuge ab dem Jahre 1930 gezeigt. Das Museum sei eine „Stätte des Dankes an die Väter und Pioniere des burgenländischen Feuerwehrwesens“, heißt es auf der Homepage.

Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr. Besuche und Führungen im Feuerwehrmuseum sind gegen Vereinbarung auch am Wochenende möglich. Terminvereinbarungen bei Helmut Holzbauer unter vw@lfv-bgld.at oder 02682 / 62 105 – 25.