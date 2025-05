Das Schloss Rotenturm und der Wiener: So geht Märchen heute

Das pannonische Klima und die Nähe zu Wien haben den heute 83-jährigen Schlossherren auf der Suche nach einem neuen Bauprojekt schließlich nach Rotenturm an der Pinka geführt. Das Schloss war verfallen, seit dem großen Brand im Jahr 1924 war es unbewohnt und seine Geschichte der letzten 85 Jahre war weder märchenhaft noch schön.

Links das Schloss Rotenturm im Jahr 1971, rechts in seinem aktuellen Zustand. Dazwischen liegen Jahre des Verfalls, ehe Heinz Schinner das Kleinod 2008 entdeckte und liebevoll restaurierte.

Der Experte für alte Mauern entwirft einen Zehnjahresplan für die Renovierung des heutigen Juwels. „Fertig waren wir in nur sieben Jahren, weil ich mit meiner Frau unsere Goldene Hochzeit im Schloss feiern wollte“, erzählt Schinner bei einem Lokalaugenschein des KURIER.

Zuvor hatte das Land Burgenland jahrzehntelang auf einen seriösen Käufer gewartet. Heinz Schinner schafft es schließlich, Schloss Rotenturm aus seinem Dornröschenschlaf wachzuküssen – in Rekordzeit. 300 Handwerker aus sämtlichen Gewerken waren an den Sanierungsarbeiten beteiligt. „Vom Steinmetz bis zum Glaser war alles vertreten und ich habe mitgearbeitet, wo ich konnte.“

Schlossherren 1926 starb Ludwig Graf Erdődy, dann folgte Nikolaus Széchenyi und der tschechische Geigenvirtuose Jan Kubelík. 1971 ging das Schloss in den Besitz des Landes über, seit 2008 ist es wieder in Privatbesitz.

Neubau Von 1862 bis 1864 wurde das Schloss nach Plänen von Antal Weber in seiner jetzigen romanisierend-orientalischen Form mit hellen Dekorationselementen auf rotgeputztem Grund errichtet.

600 Jahre 1523 wird urkundlich ein Schloss in „Rutten-thuren“ erwähnt. Die Herrschaft war umkämpft, Peter Erdődy nahm Rotenturm 1532 mit Gewalt ein.

Heinz Schinner verbringt sieben Jahre lang jeden Mittwoch und jedes Wochenende in Rotenturm, ist Bauherr, Schlossherr und Arbeiter in einem. „Dass ich in jungen Jahren Extrembergsteiger war, ist mir bei den vielen Einsätzen auf den Gerüsten im und rund ums Schloss zugutegekommen“, schmunzelt Schinner.

„San´s ma net bös“

Bei einer Führung begleitet Heinz Schinner ins Vestibül und bleibt vor einer Collage mit Bildern stehen, die diesen Teil des Gebäudes vor seiner Renovierung zeigen. Türen und Fenster im Erdgeschoß waren zugemauert, die Decke im Vestibül war eingestürzt, überall lag Schutt.