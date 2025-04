Schlossherr gründet für Burgenland-Krimi einen neuen Buchverlag

Heute räumt der 69-Jährige ein: „Aber man unterschätzt dann immer die Eigendynamik des Schreibens“. Sein zwölftes Werk, das dieser Tage seinen Weg in die Buchhandlungen der Region findet, ist ein „ Zickseekrimi “ geworden und trägt den Titel „ Luftschlösser “.

Seinem unverwechselbaren Schreibstil ist Martin Franz Neuberger treu geblieben: Er braucht nach wie vor weder Satzzeichen noch Großbuchstaben , die er als „unnötigen Ballast“ in der Sprache empfindet. Für den Lesefluss erweist sich Neubergers „ballastfreie“ Schreibweise erstaunlicherweise eher als förderlich denn als hinderlich.

Neubergers 2020 erschiene Erzählung „Das Kloster“, so erzählt es Egermann, habe er auf seinem Balkon „in einem Zug ausgelesen“. Als er von Neubergers jüngstem Buchprojekt erfuhr, fand er die Idee so vielversprechend, dass sich der Potzneusiedler Schlossherr dazu entschloss, mit 86 Jahren noch einmal ein komplett neues Kapitel aufzuschlagen.

Neo-Verleger Egermann hofft, in naher Zukunft eine Buchreihe auf den Markt zu bringen und ist offen für die Aufnahme weiterer Autorinnen und Autoren in die „Edition Egermann“.

Die Erstauflage von Neubergers „Luftschlösser“ soll rund 1.000 Exemplare umfassen. Wer mit dem Gedanken spielt, eines davon zu erwerben, und auch gerne den Autor persönlich daraus lesen hören möchte, hat am 11. Mai Gelegenheit dazu: Dann findet ab 15 Uhr die offizielle Buchpräsentation statt – standesgemäß in den altehrwürdigen Gemäuern des Batthyány-Schlosses in Potzneusiedl.