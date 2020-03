Schloss Kittsee: Löwen mit Goldfarbe besprüht

Wie der KURIER erfuhr, wurden beim Schloss Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) zwei Statuen beschmiert. Die rund 120 Jahre alten Löwen-Figuren aus Marmor wurden laut Auskunft der Gemeinde am vergangenen Wochenende mit Goldfarbe besprüht.

Der Schaden beläuft sich laut einer ersten Schätzung der Gemeinde auf etwa 3.000 Euro - pro Statue. Wer die Figuren beschmiert hat, ist derzeit völlig unklar.