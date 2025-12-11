Musikjahr 2026 im Schloss Esterházy: Weltstars in Eisenstadt

Schloss Esterházy, die historische Wirkungsstätte Joseph Haydns, wird auch 2026 zum internationalen Zentrum klassischer Musik. Die Esterhazy Stiftungen präsentieren ein Programm, das Haydns musikalisches Erbe mit aktuellen Impulsen verbindet und neue Wege des kulturellen Austauschs eröffnet.

Glanzpunkte des Jahres sind die Konzertreihe „classic.Esterhazy“, das Streichquartettfestival “quartetto plus“, das erstmals stattfindende Chorfest, das Europakonzert der Berliner Philharmoniker sowie das Herbstgold-Festival. 365 Tage Kultur Die Reihe classic.Esterhazy bietet von Jänner bis Dezember große Orchesterwerke und Kammermusik mit Künstlern wie Sir Antonio Pappano, Alexandre Kantorow, Eva Gevorgyan, dem Chamber Orchestra of Europe und dem Freiburger Barockorchester. Der Auftakt findet am 17. Jänner mit Nicolas Altstaedt statt, den Abschluss bildet die Pannonische Weihnachtsgala am 17. Dezember.

Beim Festival quartetto plus (20. bis 22. März) stehen internationale Spitzenensembles wie Opus13, das Isidore String Quartet und das Merita-Quartett auf der Bühne – ein musikalischer Dialog zwischen Tradition und Gegenwart. Höhepunkte & Premiere Ein besonderes Ereignis ist das Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai im prachtvollen Haydnsaal. Unter der Leitung von Kirill Petrenko und mit Gautier Capuçon als Solist wird das Konzert weltweit übertragen und setzt ein Zeichen für kulturelle Vielfalt und Zusammenhalt in Europa.

Vom 18. bis 21. Juni feiert Schloss Esterházy erstmals das Chorfest und stellt damit die Kraft der menschlichen Stimme in den Mittelpunkt. Nach einem Workshop und einem Konzert mit Werken von Herwig Reiter am 18. Juni folgt ein Konzert des Chorus Juventus mit dem Pannonischen Jugendorchester (19. Juni). Der 20. Juni steht ganz im Zeichen der Vielfalt: Ensembles wie Stimmlos, Leinsemble und der Philharmonia Chor Wien gestalten ein großes Chorfest im und rund um das Schloss. Den krönenden Abschluss bildet das Konzert der finnischen Vokalgruppe Rajaton, die mit ihrem unverwechselbaren, genreübergreifenden Stil begeistert. Das Herbstgold-Festival (16. bis 26. September) unter der Intendanz von Julian Rachlin vereint große Namen wie Rolando Villazón, Gabriela Montero, Ian Bostridge, Pablo Ferrández und die Bamberger Symphoniker. Das Festivalprogramm reicht von Haydns Klassik bis zu Mozarts Requiem.