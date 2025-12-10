Weihnachtsstimmung pur: Eisenstadt hat den schönsten Baum

Von Laura Ramoser Der Advent ist da – und damit die Zeit der festlich beleuchteten Christbäume. In der KURIER-Redaktion fragte man sich auch in diesem Jahr wieder: Spieglein, Spieglein an der Wand – wo steht der schönste Christbaum im ganzen Land? Zur Auswahl standen neun grüne Riesen, die die Hauptplätze ihrer Landeshauptstadt schmücken.

Aber eines haben die letzten Jahre gezeigt: Leicht sind die Österreicherinnen und Österreicher in Sachen Christbaum nicht zufriedenzustellen. So ist mancher Baum in der Vergangenheit nicht gut weggekommen. Besonders in Wien gehört ein kritischer Blick auf den Baum am Rathausplatz zur Tradition. Ob „schiach“ oder schön, das haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun entschieden!

Eindeutiges Ergebnis Das Burgenland darf sich freuen: Mit dem strahlenden Baum holte man sich tatsächlich den Dreifachsieg – und das mit großem Abstand. Die Eisenstädter Tanne heimste unfassbare 63 Prozent aller Stimmen ein und ist damit unbestritten der schönste Christbaum.

Einzig und allein der Vorarlberger Baum machte dem Erstplatzierten Konkurrenz. Er überzeugte 34 Prozent der Leserinnen und Leser. Ex aequo auf dem dritten Platz befinden sich Wien, Kärnten und Tirol. Ehrenwerte Teilnehmer sind aber alle Christbäume und wie man so schön sagt: Dabeisein ist alles.

Burgenland Aller guten Dinge sind drei – bereits in den beiden Vorjahren gewann das Burgenland. Bei dem siegenden Strahlemann aus Steinbrunn (Eisenstadt-Umgebung) handelt es sich um eine 14 Meter hohe Kolorado-Tanne, die die Fußgängerzone von Eisenstadt in weihnachtliche Stimmung taucht. Geschmückt wurde sie rein mit LED-Lampen, dafür gleich mit jeder Menge davon.

Wien Der Christbaum am Wiener Rathausplatz hat es oft nicht so leicht – „zu schütter“, „zu zerzaust vom langen Transport“ wurde schon über ihn gelästert. Jedes Jahr stellt ein anderes Bundesland den Baum für die Bundeshauptstadt zur Verfügung. Diesmal handelt es sich um einen 28 Meter hohen und rund 50 Jahre alten Tiroler aus Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel).

Niederösterreich Unter Fichten und Tannen: Der Baum in St. Pölten ist eine Douglasie und deswegen einfach anders als die anderen. Der schlanke Christbaum, der den Rathausplatz in St. Pölten schmückt, kommt aus Fels am Wagram (Bezirk Tulln). Die 20 Meter hohe und 46 Jahre alte Douglasie ist vielleicht nicht allzu dicht, doch die Inszenierung ist allemal gelungen.

Oberösterreich Der Linzer Christbaum aus Klaffer vom Hochficht (Bezirk Rohrbach) ist wahrlich eine hohe Fichte. Die 19 Meter hohe Mühlviertlerin ist rund 37 Jahre alt und wurde sorgfältig ausgewählt, um als zentraler Blickfang des Linzer Christkindlmarktes zu dienen. Bei der Beleuchtung wird auf moderne LED-Technik gesetzt - eine nachhaltig belichtete Fichte also.

Kärnten Mitten in seinen 30ern ist der auserwählte „Kärtner Bua“. Der Klagenfurter Weihnachtsbaum ist das Schmuckstück des Christkindlmarktes vor dem Rathaus auf dem Neuen Platz. Es handelt sich um eine 20 Meter hoch gewachsene Nordmanntanne aus dem Stadtteil St. Ruprecht, die mit Kugeln, Lichtern und Holzfiguren geschmückt wurde.

Steiermark Der „Oldie“ unter den Christbäumen steht in Graz. Die Fichte ist nicht nur 28 Meter hoch, sondern auch beeindruckende 150 Jahre alt. Sie wurde von einem Forstbetrieb in St. Oswald (Bezirk Graz-Umgebung) gespendet. Dort wuchs sie zuvor auf rund 1.400 Metern Seehöhe. Geschmückt wurde der Baum mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln.

Salzburg Die üppige Tanne, die in diesem Jahr den Residenzplatz in Salzburg schmückt, kommt aus dem Tennengau (Bezirk Hallein). Ursprünglich war sie in einem Garten als Christbaum gepflanzt worden. Genügend Platz für eine 21 Meter hohe und acht Tonnen schwere Tanne haben jedoch wohl nur die wenigsten Wohnzimmer – so landete sie auf dem Hauptplatz.

Tirol Eine 65-jährige Fichte kann man seit Anfang November auf dem Hauptplatz in Innsbruck bewundern. Der 18 Meter in die Höhe ragende Weihnachtsbaum aus dem Stadtteil Mühlau ziert den Platz vor dem Goldenen Dachl in der Altstadt. Damit erfüllt er den Christkindlmarkt sowie die gesamte Innsbrucker Bergweihnacht mit festlichem Glanz.

Vorarlberg Auch in diesem Jahr musste sich das Ländle mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Dieses Jahr wurde ein 20 Meter hoher Baum aus der Nachbarsgemeinde Lauterach (Bezirk Bregenz) ausgewählt. Der 32-jährige

Christbaum taucht den Bregenzer Leutbühel in weihnachtliches Licht. Geschmückt wurde er mit 650 Christbaum-kugeln und 20.000 LED-Lichtern.