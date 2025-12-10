Leser-Voting

Weihnachtsstimmung pur: Eisenstadt hat den schönsten Baum

Großer, festlich beleuchteter Weihnachtsbaum auf einem Weihnachtsmarkt mit Verkaufsständen und Krippe bei Nacht.
Auch in diesem Jahr suchte der KURIER nach dem schönsten Christbaum der Landeshauptstädte. Das Ergebnis ist heuer besonders eindeutig.
10.12.25, 08:21
Kommentare

Von Laura Ramoser

Der Advent ist da – und damit die Zeit der festlich beleuchteten Christbäume. In der KURIER-Redaktion fragte man sich auch in diesem Jahr wieder: Spieglein, Spieglein an der Wand – wo steht der schönste Christbaum im ganzen Land? Zur Auswahl standen neun grüne Riesen, die die Hauptplätze ihrer Landeshauptstadt schmücken. 

Alle Jahre wieder: NÖ Christbaum strahlt in Brüssel

Aber eines haben die letzten Jahre gezeigt: Leicht sind die Österreicherinnen und Österreicher in Sachen Christbaum nicht zufriedenzustellen. So ist mancher Baum in der Vergangenheit nicht gut weggekommen. Besonders in Wien gehört ein kritischer Blick auf den Baum am Rathausplatz zur Tradition. Ob „schiach“ oder schön, das haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun entschieden!

Eindeutiges Ergebnis

Das Burgenland darf sich freuen: Mit dem strahlenden Baum holte man sich tatsächlich den Dreifachsieg – und das mit großem Abstand. Die Eisenstädter Tanne heimste unfassbare 63 Prozent aller Stimmen ein und ist damit unbestritten der schönste Christbaum. 

Sogar am Klo: Diese Familie hat unfassbare 621 Weihnachtsbäume im Haus

Einzig und allein der Vorarlberger Baum machte dem Erstplatzierten Konkurrenz. Er überzeugte 34 Prozent der Leserinnen und Leser. Ex aequo auf dem dritten Platz befinden sich Wien, Kärnten und Tirol. Ehrenwerte Teilnehmer sind aber alle Christbäume und wie man so schön sagt: Dabeisein ist alles.

Burgenland 

Aller guten Dinge sind drei – bereits in den beiden Vorjahren gewann das Burgenland. Bei dem siegenden Strahlemann aus Steinbrunn (Eisenstadt-Umgebung) handelt es sich um eine 14 Meter hohe Kolorado-Tanne, die die Fußgängerzone von Eisenstadt in weihnachtliche Stimmung taucht. Geschmückt wurde sie rein mit LED-Lampen, dafür gleich mit jeder Menge davon.

Christbaum in Eisenstadt

Wien 

Der Christbaum am Wiener Rathausplatz hat es oft nicht so leicht – „zu schütter“, „zu zerzaust vom langen Transport“ wurde schon über ihn gelästert. Jedes Jahr stellt ein anderes Bundesland den Baum für die Bundeshauptstadt zur Verfügung. Diesmal handelt es sich um einen 28 Meter hohen und rund 50 Jahre alten Tiroler aus Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel). 

Christbaum mit Wiener Rathaus im Hintergrund
Alles rund ums Thema Weihnachten

Niederösterreich

Unter Fichten und Tannen: Der Baum in St. Pölten ist eine Douglasie und deswegen einfach anders als die anderen. Der schlanke Christbaum, der den Rathausplatz in St. Pölten schmückt, kommt aus Fels am Wagram (Bezirk Tulln). Die 20 Meter hohe und 46 Jahre alte Douglasie ist vielleicht nicht allzu dicht, doch die Inszenierung ist allemal gelungen.

Christbaum am Rathausplatz von St. Pölten

Oberösterreich

Der Linzer Christbaum aus Klaffer vom Hochficht (Bezirk Rohrbach) ist wahrlich eine hohe Fichte. Die 19 Meter hohe Mühlviertlerin ist rund 37 Jahre alt und wurde sorgfältig ausgewählt, um als zentraler Blickfang des Linzer Christkindlmarktes zu dienen. Bei der Beleuchtung wird auf moderne LED-Technik gesetzt - eine nachhaltig belichtete Fichte also.

Christbaum in Linzer Innenstadt

Kärnten 

Mitten in seinen 30ern ist der auserwählte „Kärtner Bua“. Der Klagenfurter Weihnachtsbaum ist das Schmuckstück des Christkindlmarktes vor dem Rathaus auf dem Neuen Platz. Es handelt sich um eine 20 Meter hoch gewachsene Nordmanntanne aus dem Stadtteil St. Ruprecht, die mit Kugeln, Lichtern und Holzfiguren geschmückt wurde.

Christbaum in Klagenfurt

Steiermark

Der „Oldie“ unter den Christbäumen steht in Graz. Die Fichte ist nicht nur 28 Meter hoch, sondern auch beeindruckende 150 Jahre alt. Sie wurde von einem Forstbetrieb in St. Oswald (Bezirk Graz-Umgebung) gespendet. Dort wuchs sie zuvor auf rund 1.400 Metern Seehöhe. Geschmückt wurde der Baum mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln.

Der Grazer Christbaum bei der Probebeleuchtung

Salzburg 

Die üppige Tanne, die in diesem Jahr den Residenzplatz in Salzburg schmückt, kommt aus dem Tennengau (Bezirk Hallein). Ursprünglich war sie in einem Garten als Christbaum gepflanzt worden. Genügend Platz für eine 21 Meter hohe und acht Tonnen schwere Tanne haben jedoch wohl nur die wenigsten Wohnzimmer – so landete sie auf dem Hauptplatz.

Der Christbaum am Residenzplatz in Salzburg

Tirol

Eine 65-jährige Fichte  kann man seit Anfang November auf dem Hauptplatz in Innsbruck bewundern. Der 18 Meter in die Höhe ragende Weihnachtsbaum aus dem Stadtteil Mühlau ziert den Platz vor dem Goldenen Dachl in der Altstadt. Damit erfüllt er den Christkindlmarkt sowie die gesamte Innsbrucker Bergweihnacht mit festlichem Glanz.

Christbaum in Innsbruck vor dem Goldenen Dachl

Vorarlberg

Auch in diesem Jahr musste sich das Ländle mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Dieses Jahr wurde ein 20 Meter hoher Baum aus der Nachbarsgemeinde Lauterach (Bezirk Bregenz) ausgewählt. Der 32-jährige 
Christbaum taucht den Bregenzer Leutbühel in weihnachtliches Licht. Geschmückt wurde er mit 650 Christbaum-kugeln und 20.000 LED-Lichtern.

Der Christbaum in Bregenz

Mehr zum Thema

Eisenstadt
kurier.at  | 

Kommentare