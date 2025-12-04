Alle Jahre wieder: NÖ Christbaum strahlt in Brüssel

Eine Tradition, die bereits mit der ehemaligen ÖVP-Europaabgeordneten Agnes Schierhuber aus dem Waldviertel ihren Anfang nahm, wurde am Mittwoch fortgesetzt: Zum 27. Mal ziert ein Christbaum aus NÖ das Europaparlament in Brüssel.

Feierliche Übergabe Rund 1.200 Kilometer legte die Nordmanntanne per Bahn zurück, bevor sie unter anderem von Europaabgeordneten Alexander Bernhuber (ÖVP) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in Empfang genommen und im Rahmen eines Festakts zu den Klängen der Mostviertler Blechmusikanten an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola übergeben wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kristina Leitner Zum siebten Mal wurde die Christbaumübergabe von Alexander Bernhuber organisiert.