Alle Jahre wieder: NÖ Christbaum strahlt in Brüssel
Eine Tradition, die bereits mit der ehemaligen ÖVP-Europaabgeordneten Agnes Schierhuber aus dem Waldviertel ihren Anfang nahm, wurde am Mittwoch fortgesetzt: Zum 27. Mal ziert ein Christbaum aus NÖ das Europaparlament in Brüssel.
Feierliche Übergabe
Rund 1.200 Kilometer legte die Nordmanntanne per Bahn zurück, bevor sie unter anderem von Europaabgeordneten Alexander Bernhuber (ÖVP) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in Empfang genommen und im Rahmen eines Festakts zu den Klängen der Mostviertler Blechmusikanten an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola übergeben wurde.
Pater Michael Staberl, Superior von Mariazell, segnete die weihnachtlich geschmückte Nordmanntanne vom Jauerling. Der 3,7 Meter hohe und 16 Jahre alte Baum war gemeinsam mit der niederösterreichischen Christbaumkönigin Ricarda Reithner ausgewählt worden.
