Alle Jahre wieder: NÖ Christbaum strahlt in Brüssel

Eine Gruppe Männer und eine Frau stehen vor einem Christbaum im EU Parlament.
Auch 2025 schmückt ein Baum aus Niederösterreich das Europaparlament. Dieser wurde jetzt feierlich in Empfang genommen.
04.12.25, 15:59
Eine Tradition, die bereits mit der ehemaligen ÖVP-Europaabgeordneten Agnes Schierhuber aus dem Waldviertel ihren Anfang nahm, wurde am Mittwoch fortgesetzt: Zum 27. Mal ziert ein Christbaum aus NÖ das Europaparlament in Brüssel.

Feierliche Übergabe

Rund 1.200 Kilometer legte die Nordmanntanne per Bahn zurück, bevor sie unter anderem von Europaabgeordneten Alexander Bernhuber (ÖVP) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in Empfang genommen und im Rahmen eines Festakts zu den Klängen der Mostviertler Blechmusikanten an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola übergeben wurde.

Eine Aufnahme von dem festlich Geschmückten Christbaum und die Schulter eines Feuerwehrmanns.

Zum siebten Mal wurde die Christbaumübergabe von Alexander Bernhuber organisiert.

Pater Michael Staberl, Superior von Mariazell, segnete die weihnachtlich geschmückte Nordmanntanne vom Jauerling. Der 3,7 Meter hohe und 16 Jahre alte Baum war gemeinsam mit der niederösterreichischen Christbaumkönigin Ricarda Reithner ausgewählt worden. 

