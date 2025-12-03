Kalter November sorgt für perfekten Start: Skisaison in NÖ beginnt
Der November war kalt und trocken, sogar geschneit hat es schon. Diese Bedingungen waren gute Voraussetzungen für die Skigebiete in Niederösterreich, um sie technisch zu beschneien und verfrüht in die Saison zu starten.
Kurzerhand haben die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen (Bezirk Neunkirchen) und das Familienskigebiet Maiszinken in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) bereits seit vergangenem Freitag, dem 28. November und zusätzlich auch die Ötscherlifte Lackenhof sogenannte „Pre-Openings“ vor den ursprünglich geplanten Startterminen angeboten. Insgesamt konnten so bereits rund 4.900 Gasteintritte verzeichnet werden.
Erste Schwünge im Schnee bei Pre-Openings
Derzeit gibt es etwa 14.000 Besitzer eines NÖ Bergerlebnispasses. "Die konnten die ersten Schwünge kaum erwarten", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die für Tourismus zuständig ist. Das habe sich beim Pre-Openings der Ötscherlifte Lackenhof gezeigt: Rund 80 Prozent der 1.300 Gäste waren mit Saisonkarte unterwegs, so die Landeshauptfrau.
Elf Skigebiete gehen am Wochenende in Betrieb
Am kommenden Wochenende werden bereits elf Skigebiete mit 36 Aufstiegshilfen und 77 Pistenkilometern in Betrieb sein. "Zusätzlich fährt die Rax-Seilbahn für das Winter- und Schneeschuhwandern. Damit ist der Grundstein für eine erfolgreiche Wintersaison 2025/2026 auf Niederösterreichs Bergen gelegt und wir dürfen uns zum Beispiel bei den Hochkar Bergbahnen auf 123 weitere Skitage freuen“, sagt Mikl-Leitner.
Am 5. Dezember beginnt die reguläre Wintersaison 2025/2026 der Skigebiete in Niederösterreich. Ab diesem Tag bieten die täglich Tagesbetrieb - auch der Semmering Happylift - zusätzlich jeweils von Donnerstag bis Samstag auch Nachtbetrieb.
"Wir werden ab Freitag bei den Hochkar Bergbahnen sehr gute Bedingungen bieten können, beinahe alle Pisten sind bereits befahrbar, sieben von acht Aufstiegshilfen sind in Betrieb", berichtet Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH.
Alle Anlagen starten in der Wexl Arena
Die Wexl Arena St. Corona am Wechsel startet bereits ab Freitag mit allen Anlagen und dem gesamten Familienskiland. Die Annaberger Lifte sind ab Freitag und die Erlebnisalm Mönichkirchen sowie die Ötscherlifte Lackenhof ab Samstag jeweils in Teilbetrieb. Die Gemeindealpe Mitterbach eröffnet am Samstag mit einem Teilbetrieb.
"Die Vorbereitungen auf die unmittelbar bevorstehende Wintersaison 2025/2026 laufen in den Betrieben großartig. Wir alle fiebern dem Saisonstart entgegen", erzählt Michael Reichl, Vorsitzender der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer NÖ.
Auch für die kleineren Winterportgebiete in Niederösterreich seien die aktuellen Wetterverhältnisse ideal: Die Skiarena Jauerling startet mit Nachtbetrieb am 5. Dezember. Am Tag darauf geht es bei den Arraliften Harmannschlag sowie mit dem Schlepplift am Feistritzsattel los.
