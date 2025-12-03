Kalter November sorgt für perfekten Start: Skisaison in NÖ beginnt

Der November war kalt und trocken, sogar geschneit hat es schon. Diese Bedingungen waren gute Voraussetzungen für die Skigebiete in Niederösterreich, um sie technisch zu beschneien und verfrüht in die Saison zu starten.

Kurzerhand haben die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen (Bezirk Neunkirchen) und das Familienskigebiet Maiszinken in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) bereits seit vergangenem Freitag, dem 28. November und zusätzlich auch die Ötscherlifte Lackenhof sogenannte „Pre-Openings“ vor den ursprünglich geplanten Startterminen angeboten. Insgesamt konnten so bereits rund 4.900 Gasteintritte verzeichnet werden. Erste Schwünge im Schnee bei Pre-Openings Derzeit gibt es etwa 14.000 Besitzer eines NÖ Bergerlebnispasses. "Die konnten die ersten Schwünge kaum erwarten", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die für Tourismus zuständig ist. Das habe sich beim Pre-Openings der Ötscherlifte Lackenhof gezeigt: Rund 80 Prozent der 1.300 Gäste waren mit Saisonkarte unterwegs, so die Landeshauptfrau.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Attila Molnár Freuen sich über erfolgreichen Start der Skisaison in Niederösterreich (v.l.): Markus Redl, Geschäftsführer ecoplus Alpin, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Michael Duscher, Geschäftsführer Niederösterreich Werbung.

Elf Skigebiete gehen am Wochenende in Betrieb Am kommenden Wochenende werden bereits elf Skigebiete mit 36 Aufstiegshilfen und 77 Pistenkilometern in Betrieb sein. "Zusätzlich fährt die Rax-Seilbahn für das Winter- und Schneeschuhwandern. Damit ist der Grundstein für eine erfolgreiche Wintersaison 2025/2026 auf Niederösterreichs Bergen gelegt und wir dürfen uns zum Beispiel bei den Hochkar Bergbahnen auf 123 weitere Skitage freuen“, sagt Mikl-Leitner. Am 5. Dezember beginnt die reguläre Wintersaison 2025/2026 der Skigebiete in Niederösterreich. Ab diesem Tag bieten die täglich Tagesbetrieb - auch der Semmering Happylift - zusätzlich jeweils von Donnerstag bis Samstag auch Nachtbetrieb.

"Wir werden ab Freitag bei den Hochkar Bergbahnen sehr gute Bedingungen bieten können, beinahe alle Pisten sind bereits befahrbar, sieben von acht Aufstiegshilfen sind in Betrieb", berichtet Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH. Alle Anlagen starten in der Wexl Arena Die Wexl Arena St. Corona am Wechsel startet bereits ab Freitag mit allen Anlagen und dem gesamten Familienskiland. Die Annaberger Lifte sind ab Freitag und die Erlebnisalm Mönichkirchen sowie die Ötscherlifte Lackenhof ab Samstag jeweils in Teilbetrieb. Die Gemeindealpe Mitterbach eröffnet am Samstag mit einem Teilbetrieb.