Schleudergefahr: Jeder sechste Lkw ohne Winterausrüstung

Seit 1. November besteht für Busse und Lkw über 3,5 Tonnen in Österreich die gesetzliche Verpflichtung, Winterausrüstung mitzuführen. Zum Start der Frist hat die Polizei am Dienstag gemeinsam mit der Asfinag in Schwerpunkt-Kontrollen die Einhaltung der Vorschrift überprüft. Und das Ergebnis ist ernüchternd: Von den kontrollierten 542 Lastkraftwagen war jeder sechste ohne Schneeketten unterwegs.

Schwarze Schafe aus dem Verkehr ziehen

„Rechtzeitige präventive Kontrollen sind wichtig, um im winterlichen Anlassfall ein Chaos auf den Autobahnen und Schnellstraßen zu verhindern“, begründete Brigadier Ferdinand Zuser, Leiter der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, die Schwerpunktaktion. „Denn eines ist klar: Schneefälle können für Lkw ohne Ketten zum Problem werden. Fahrzeuge bleiben hängen, behindern damit die Schneeräumung und im schlimmsten Fall passieren Unfälle.“

Beides habe massive Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und die -sicherheit, warnt Zuser. Und auch Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele pflichtet bei: „Für uns sind diese Lkw-Kontrollen durch die Polizei sehr wichtig, denn nur damit können die schwarzen Schafe aus dem Verkehr gezogen werden.“