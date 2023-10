Migration: SPÖ Burgenland drängt Karner und bereitet Ministeranklage vor

SPÖ-Klubchef Roland Fürst hält seine Forderung an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) aufrecht, die Schlepperkriminalität im Grenzbereich wirksam zu bekämpfen. Sein "Ultimatum“"hierfür läuft Ende Oktober ab, zuletzt stellte er eine Ministeranklage in den Raum.

Die rechtliche Prüfung hierzu laufe noch, in ein, zwei Wochen werde die SPÖ Burgenland mit konkreten Maßnahmen an die Öffentlichkeit gehen, kündigte Fürst am Montag am Rande einer Pressekonferenz an.

