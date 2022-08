Schlepper-Unfall: Fahrer zum Unfallgeschehen geständig

Nach dem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug am Samstag auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee im Burgenland hat sich der danach festgenommene Fahrer zum Unfallgeschehen geständig gezeigt. In einer Einvernahme gab er an, angesichts der Polizeikontrolle Panik bekommen zu haben und geflüchtet zu sein. Dann sei er mit dem Kastenwagen im Graben gelandet. Inzwischen sind zwei der drei Obduktionen abgeschlossen - die Flüchtlinge starben durch den Unfall.

Am Samstag hatte ein mutmaßlicher Schlepper auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle auf der A6 einen Unfall mit drei Toten und 17 verletzten Flüchtlingen verursacht. Der dreißigjährige Russe wurde festgenommen und in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft genommen.