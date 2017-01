Schlag gegen Drogenbande: Polizei verhaftet 63 Dealer

Ein von Vater und Sohn gesteuertes Drogenkartell haben Ermittler des burgenländischen Landeskriminalamtes in Kooperation mit slowakischen Beamten im Raum Bratislava ausgehoben. Die Bande soll seit Herbst 2015 39 Kilogramm Crystal Meth mit einem Schwarzmarktwert von 3,9 Millionen Euro in Ostösterreich verkauft haben.

Insgesamt wurden 63 Dealer und Drogenproduzenten festgenommen, weitere 100 Mittäter und Konsumenten angezeigt. Die zwei Haupttäter, der 61-jährige Vater und sein 42-jähriger Sohn, wurden nach Österreich ausgeliefert und zu fünf bzw. sieben Jahren Haft verurteilt. "Die Ermittlungen sind aber noch lange nicht beendet", weist der stellvertretende Landespolizeikommandant Generalmajor Werner Fasching hin.

Mit Hubschrauber und 60 schwer bewaffneten Einsatzkräften ist die slowakische Exekutive – unterstützt von burgenländischen Drogenfahndern – ausgerückt, um die zwei Drogenbosse zu verhaften. Bei dem Zugriff wurden zeitgleich sieben Liegenschaften durchsucht. Dabei wurden mehrere Schusswaffen, darunter eine Kalaschnikow, Falschgeld und Bargeld in der Höhe von 22.000 Euro sichergestellt. Auch ein Drogenlabor wurde gefunden. Nach der Festnahme der beiden Haupttäter ging das Geschäft munter weiter, "die zwei Posten wurden gleich wieder nachbesetzt, erklärt LKA-Chef Oberst Ernst Schuch.

Diebstähle

Der Bande konnten 41 Fahrraddiebstähle in Wien nachgewiesen werden. Mit dem Erlös wurde Crystal Meth in der Slowakei gekauft und in Wien um den doppelten Preis (80-120 Euro pro Gramm, Anm.) verkauft. Geschmuggelt wurde hauptsächlich über den Grenzübergang Kittsee. Dort sind die Dealer erstmals im Hebst 2015 aufgefallen. "Wir haben Hinweise von Kontaktpersonen und den slowakischen Behörden bekommen", erzählt ein Ermittler.

Crystal Meth spiele erst seit zwei Jahren in der heimischen Drogenszene eine große Rolle. "Leider ist es auch im Burgenland im Kommen", sagt Chefinspektor Paul Schlaffer. Die derzeit sehr populäre Droge gehört zur Gruppe der Methamphetamine, wirkt extrem leistungssteigernd und macht sehr schnell körperlich abhängig.