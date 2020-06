Schlägerei in der Diskothek

Der Bruder des Opfers – er möchte anonym bleiben – ist ob der Brutalität des Angreifers fassungslos. Er meldete sich am Sonntag in Form eines Briefes zu Wort. Sein 19-jähriger Bruder habe sich in der Diskothek lediglich mit der "ehemaligen Kindergarten- und Schulkollegin unterhalten. "Und in dem Moment knallte es auch schon. Mein Bruder wurde ohne Vorwarnung zu Boden gestoßen und ihm wurde mehrere Male brutal mit Händen und Füßen ins Gesicht geschlagen...Hätte niemand eingegriffen wäre er wahrscheinlich tot", heißt es in dem Schreiben.

Der 19-Jährige wurde mit Abschürfungen, Prellungen und dem Verdacht eines Knalltraumas in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.