Schilling: Die Hälfte der Münzen liegt derzeit einfach herum

Sieben Milliarden Schilling – so viel „altes“ Geld ist in Österreich derzeit noch im Umlauf. Zu finden sind die Banknoten und -münzen aber weniger in Brieftaschen, sondern vielmehr eingemauert im Badezimmer, versteckt in Wäscheschränken oder unter Dielen.

Interessant dabei: Während bereits 98,4 Prozent aller Schilling-Banknoten umgewechselt wurden, sind noch mehr als die Hälfte aller Münzen (56,3 Prozent) im Umlauf. Das hat zur Folge, dass beim Euro-Info-Team aktuell viele Schilling-Sammlungen abgegeben werden, um den Wert des Geldes dann in Euro wieder zurückzubekommen.