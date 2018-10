Schilf in Not: „Wir sitzen alle im selben Boot“

Burgenländisches Schilfrohr ist ein Exportschlager, das auf der ganzen Welt zu finden ist: als Sichtschutzmatten oder als Bau- beziehungsweise Dämmstoff für Passivhäuser – und natürlich auf vielen Hausdächern rund um den Neusiedler See. Geschnitten wird das Schilf immer im Winter, unter anderem von Markus Brunner, einem der wenigen noch aktiven Schilfschneider. 350 Hektar bewirtschaftet er in dritter Generation zwischen dem Purbacher Kanal und der Wulkamündung. „Der Großteil wird exportiert, nach Holland, England, Frankreich oder in die USA“, sagt Brunner.

Damit das auch so bleibt, wurde am Montag ein von der EU gefördertes Projekt mit dem Titel „Entwicklung nachhaltiger Schilferntemethoden und Monitoring“ präsentiert. Denn der in Mitteleuropa einzigartige Schilfgürtel hat einen großen Feind – den Klimawandel. „Der hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt dazu die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf.