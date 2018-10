Schengen außer Kraft: Neue Schilder für alte Gesetze

Seit einigen Wochen werden an den insgesamt 60 vorhandenen burgenländischen Grenzübertrittsstellen nach Ungarn und Slowenien sukzessive Hinweisschilder montiert. Auf ihnen ist zu sehen, auf welche Art und Weise der Grenzübertritt erlaubt ist. Dieser Benützungsumfang sei bereits bisher im Grenzkontrollgesetz definiert gewesen, heißt es von der Polizei.

Soll heißen: Die Gesetzeslage hat sich nicht geändert, sie ist jetzt nur für jeden deutlich sichtbar. Schon bisher durften Autos die Grenze nur an bestimmten Stellen passieren; in der Praxis hat sich aber kaum jemand daran gehalten. Laut Polizei habe es unlängst aber eine Beschwerde an die Volksanwaltschaft aufgrund der Nichteinhaltung der Fahrverbote gegeben. „Mit der Aufstellung der Tafeln wird nun Rechtssicherheit geschaffen“, sagt ein Sprecher der Landespolizeidirektion.