„Scheinanmeldungen“ von Schülern: Zehn Bürgermeister im Visier

Werner Falb-Meixner könnte Nachfolger bekommen: Der ÖVP-Politiker wollte als Bürgermeister die Zurndorfer Hauptschule vor dem Zusperren retten und meldete vier ungarische Schüler zum Schein in der Gemeinde an. Am Ende war er nach einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs zu sieben Monaten bedingt politisch selbst rettungslos verloren und musste 2011 als Agrarlandesrat zurücktreten.

Jetzt könnte es für zehn weitere (Ex)-Ortschefs eng werden, darunter für den amtierenden Landtagspräsidenten Gerhard Steier, SPÖ.