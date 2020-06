Scheinanmeldungen: Ortschef räumt Fehler ein

Pflichtschüler, die im Burgenland in die Schule gehen, müssten aufgrund eines Erlasses des Landesschulrates im Burgenland wohnen. Dies gehe soweit, dass österreichische Staatsbürger, die in einem ungarischen Nachbarort wohnten, eine burgenländische Schule nicht besuchen dürften. Temmels Lösungsvorschlag: Schuldirektor, Lehrer, Eltern und Gemeindevertreter sollten individuell entscheiden. In Bildein gebe es auch das umgekehrte Beispiel. Bereits drei Kinder besuchten die Schule in der kroatischen Nachbarortschaft.