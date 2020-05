„Jetzt weiß ich, was im Meldegesetz steht“

Bürgermeister sind auch nur Menschen. Wesen, die auf dem Grat zwischen Neigung und Pflicht – in ihrem Fall: zwischen politischem Amt und behördlicher Funktion als Vorstand des Gemeindeamts – nicht immer trittsicher sind. Glaubt man Josef Wetzelhofer, SPÖ-Bürgermeister in Pama, hat er zwischen 2004 und 2009 auf seine Neigung „zu helfen“ gehört und 14 slowakische Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren nur zum Schein in der Gemeinde angemeldet. Darob geriet die Pflicht zur ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters arg ins Hintertreffen.

Der 60-jährige Ortschef und eine fürs Meldewesen zuständige Vertragsbedienstete der Gemeinde standen am Donnerstag im Landesgericht Eisenstadt vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Karin Knöchl. Weil sie gegen das Meldegesetz verstoßen hätten, seien Bürgermeister und Bedienstete des Amtsmissbrauchs nach § 302, StGB, schuldig.