Ex-Bürgermeister muss vor Gericht

Beweggrund für den Ortschef war nicht der Erhalt der Schule: „Wir hatten immer genug Schüler.“ Die drei Kinder hätten schon die Volksschule in Lockenhaus besucht und „von der zweiten auf die dritte Klasse Hauptschule hätten sie weg müssen“. Denn Freunde, bei denen die Kinder gemeldet waren, meldeten sie ab. „Sie haben mir leid getan, da haben wir sie an der Adresse des Gemeindeamtes gemeldet“, sagt Brenner. Zwei Mitarbeiterinnen, die für das Meldewesen zuständig sind, seien ebenfalls angeklagt, weil sie die Meldung durchgeführt haben.

Wann es zum Prozess kommen wird, ist noch nicht klar. Im Falle einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs drohen zwischen sechs Monate und fünf Jahre Haft. Brenner hat im Vorjahr sein Amt als Bürgermeister zurück gelegt. „Nicht wegen den Ermittlungen“, sagt der Ex-Politiker, der jetzt in Pension ist. Josef Wetzelhofer, Ortschef von Pama, Bezirk Neusiedl am See, hat bereits einen Gerichtstermin. Er muss sich am 21. Feber vor dem Richter in Sachen Scheinanmeldungen verantworten.

Auch in 15 weiteren Gemeinden wird ermittelt. Bisher musste ein Politiker den Hut nehmen: Ex-VP-Landesrat Werner Falb-Meixner nach einer bedingten Verurteilung zu sieben Monaten Haft.