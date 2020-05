Prozesstermin gegen SP-Bürgermeister von Pama fix

Am 21. Februar 2013 findet im Landesgericht Eisenstadt der nächste Scheinanmeldungs-Prozess statt. Der SPÖ-Bürgermeister von Pama, Josef Wetzelhofer, muss sich wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs nach § 302, Abs. 1 StGB vor einem Schöffensenat unter Richterin Karin Knöchl verantworten. Das bestätigte Gerichtssprecher Bernhard Kolonovits am Freitag dem KURIER. Angeklagt ist auch eine Bedienstete der nordburgenländischen Gemeinde. Beiden wird vorgeworfen, die Republik in deren Recht „auf Richtigkeit des Meldegesetzes“ geschädigt zu haben. Bei einer Verurteilung drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Bei mehr als einem Jahr müsste der Bürgermeister automatisch zurücktreten.