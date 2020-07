Scheinanmeldungen: Anklage gegen roten Ortschef

Im Kern geht es um den Vorwurf, Ortschefs oder in deren Auftrag Gemeindemitarbeiter hätten ausländische Schüler zum Schein im Ort angemeldet, um den Schulstandort zu retten. Bisher musste ein Politiker den Hut nehmen, Ex-VP-Landesrat Werner Falb-Meixner im Frühjahr 2011 nach einer bedingten Verurteilung.

Die Ermittlungen der Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen vier (Ex)-Bürgermeister der ÖVP in Eberau, Moschendorf, Deutsch-Schützen und Bildein befinden sich auch im Finale. Der Abschlussbericht liegt vor, nach einer weiteren anonymen Anzeige zu angeblichen Scheinanmeldungen in Eberau wird noch geprüft. In diesem Zusammenhang muss sich auch der Güssinger Bezirkshauptmann Johann Grandits vor Gericht verantworten. Er soll dem Verdacht von Scheinanmeldungen in Gemeinden des Bezirks nicht nachgegangen sein, Grandits weist die Vorwürfe zurück.