Scheinanmeldungen an Schulen: 15 Gemeinden im Visier

Während die Ermittler in Eisenstadt – wo überwiegend SP-Gemeinden angezeigt wurden – erst seit einigen Monaten am Werk sind, wird in Wien seit mehr als zwei Jahren gegen vier aktuelle oder ehemalige ÖVP-Bürgermeister aus Eberau, Moschendorf, Deutsch-Schützen und Bildein ermittelt. In den „nächsten Wochen" sollte eine Entscheidung über Einstellung des Verfahrens oder Anklage fallen. Pressesprecher Erich Mayer begründet die lange Dauer damit, dass es galt, eine „Vielzahl von Meldungen über mehrere Jahre" zu überprüfen.