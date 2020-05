Schachendorf: Jugend will im Ort bleiben

Überhaupt ist er der Meinung, dass die Grenzöffnung unterm Strich seiner Gemeinde Vorteile gebracht hat: "Immer mehr Ungarn fragen bei uns nach Hausplätzen nach. Wir haben bald keine mehr und verhandeln über die Schaffung neuer Siedlungsgebiete." Während sich die Ungarn vor allem an Hausplätzen interessiert zeigen, drängt es die Jugend eher in Siedlungsbauten. Drei mit je vier Wohneinheiten gibt es, eine vierte ist in Planung. Was den Bürgermeister zuversichtlich stimmt, ist der Umstand, dass die Jugend nicht mehr weg drängt: "Immer mehr wollen im Ort bleiben."

Schachendorf ist eine kroatische Gemeinde. Die Messe wird in Kroatisch gehalten, bei Verlangen auch die Gemeinderatssitzungen. Das Zusammenleben der Volksgruppen verlaufe ohne Probleme. Der Kindergarten ist sogar dreisprachig, hier wird Ungarisch, Kroatisch und Deutsch gesprochen.



In den letzten Jahren hat die Gemeinde, die über ein Budget von rund 1 Million Euro verfügt, viel in den Kanal und die Straßen investiert. In den nächsten Jahren will man finanziell leiser treten.



Aktuell hat die Gemeinde 789 Einwohner. Dazu kommen aber noch 360 Menschen, die hier einen Zweitwohnsitz haben und für die es keine Zahlungen aus Steuermittel gibt. Adalbert Resetar will bei der Gemeinderatswahl 2012 "noch einmal" antreten. Im Gemeinderat steht es 9 ÖVP zu 6 SPÖ.