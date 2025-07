Salzspeicher für Haushalte: Burgenland Energie mit neuer Technologie

„Strom, der im Burgenland erzeugt wird, soll auch im Burgenland verwendet werden“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Präsentation der neuen Kooperation in Eisenstadt. Das passe zur Gesamtstrategie des Landes, das bis 2030 klimaneutral und energieunabhängig sein will. „Dafür bauen wir die Windkraft und die Sonnenkraft intensiv aus“, so Doskozil. Batteriespeicher für Haushalte – mit Salz und Förderung Laut Burgenland Energie-Chef Stephan Sharma seien in den letzten Jahren bereits große Fortschritte erzielt worden. Nun folge die dritte Phase zur Energieunabhängigkeit – die Speicheroffensive. Mit dem neuen Angebot für Endkunden komme eine umweltfreundliche Lösung dazu: „Mit der Kooperation von Salzstrom haben wir nun auch eine nachhaltige, umweltfreundliche Stromspeicherlösung auf Salzbasis für Haushalte und Gewerbe“, so Sharma.

Das Komplettpaket – inklusive Montage, Wechselrichter und Installation durch burgenländische Fachbetriebe – ist ab sofort über die Website von Burgenland Energie erhältlich. Der Speicher ist ab 59 Euro pro Monat im Abomodell verfügbar – ohne Finanzierungskosten. Im Burgenland wird der Kauf zusätzlich gefördert. Erster Speicher kommt nach Apetlon Bereits im August wird der erste Salzspeicher Burgenlands im Gemeindeamt Apetlon mit einem Speichervolumen von rund 20 kWh installiert. 100 Geräte seien sofort verfügbar, erklärte Sharma.

Für Doskozil ist der Speicher ein wichtiger Baustein gegen steigende Netzgebühren: „Photovoltaikanlagen in Kombination mit Speicher sind die Antwort auf die von der Bundesregierung geplanten zusätzlichen Netzkosten für die PV-Einspeisung. Wer in den Speicher investiert, spart Netzkosten und Abgaben und erhöht die Eigennutzung.“ Parallel dazu: Großspeicher-Offensive Neben dem Angebot für Endkunden treibt Burgenland Energie auch die Errichtung großer Speicherkapazitäten voran. In den Jahren 2025/26 sollen an acht Standorten im Burgenland Großspeicher mit 500 Megawattstunden Gesamtkapazität entstehen. In Andau wird mit 340 Megawattstunden das derzeit größte Batteriespeicherprojekt Österreichs realisiert. In Schattendorf testet man mit CMBlu zudem einen innovativen Kohlenstoffspeicher.