Salzlacken im Seewinkel trotz Niederschlag weiter am Austrocknen

Bisherige Versuche diesen Prozess durch künstliche Salzzufuhr zu stoppen, wie zum Beispiel bei der Moschado-Lacke in Apetlon, hätten nicht den erhofften Erfolg gebracht, gestand Nationalparkdirektor Ehrenfelder. Die dafür benötigten Salzmengen wären einfach zu groß, und man müssten den Eingriff so oft wiederholen, dass er nicht praktikabel, sondern eher eine "sinnlose Geschichte" wäre, so Ehrenfellner.

Errichtung von Wehren und Rückstau

Hoffnung setzten die Naturschutz-Experten auf ein Umdenken in Politik und Gesellschaft, das sich zum Teil schon in konkreten Projekten manifestiert habe. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung soll das LIFE-Projekt "Pannonic Salt" bringen, das von Europäischer Union, Bund und Land Burgenland mit zwölf Millionen Euro dotiert wurde. In den kommenden fünf Jahren soll damit der Rückhalt von Oberflächenwasser im Seewinkel durch die Errichtung von Wehren und dem Rückstau der zahllosen Entwässerungsgräben verbessert werden.

Auch das diese Woche im EU-Parlament beschlossene Renaturierungs-Gesetz stimme die Naturschützer optimistisch. Auch wenn man derzeit nicht exakt sagen könne, welche Maßnahmen das Gesetz für den Nationalpark Seewinkel bereit halte, so erwarte man jedenfalls mehr Geld für einzelne Projekte und entsprechende Förderungen für die Umstellung der Landwirtschaft auf weniger bewässerungsintensive Kulturen, sagte Nationalparkdirektor Ehrenfellner.