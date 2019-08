S31: Warum der Bagger vor einer Blume stoppt

144 Millionen Euro fließen in das Straßenbauprojekt. Verläuft alles nach Plan, wird der erste Bauabschnitt Ende des Jahres fertiggestellt. Dann wird auf der Fahrbahn in Richtung Eisenstadt gebaggert und asphaltiert. Die Autofahrer müssen sich derweil in Geduld üben: Während der Arbeiten steht meist nur eine Fahrspur zur Verfügung, es gilt Tempo 80.