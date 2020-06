S 31 war gesperrt: Mehr als 100 Feuerwehrleute bei Lkw-Brand im Einsatz

Am Montag ist auf der Schnellstraße S 31 erneut ein Lkw in Brand geraten. Der Brandort befand sich in Fahrtrichtung Oberpullendorf unweit jener Stelle nahe der Ausfahrt Sieggraben, wo erst am Freitag ein Sattelschlepper in Flammen aufging.

Die Einsatzkräfte wurden am Montag gegen 17 Uhr alarmiert. Mehr als 100 Feuerwehrleute von sieben Wehren aus den Bezirken Oberpullendorf und Mattersburg sowie die Polizei waren am Brandort. Zunächst wurde angenommen, dass es sich bei dem Lkw um einen Gefahrenguttransport handle.

„Ein Dieseltank ist explodiert, der Lkw hatte aber kein Gefahrengut geladen“, sagt der Feuerwehr-Kommandant von Mattersburg, Otto Ivancsich. Der Brand war laut Polizei vom Motor ausgegangen, Brandursache dürfte Überhitzung gewesen sein.

Der Lkw einer Draßburger Firma, der Wahlwerbeplakate geladen hatte, brannte komplett aus.

Kurz vor 18 Uhr hieß es Brand aus. Verletzt wurde niemand. Die S31 war während der Löscharbeiten gesperrt, Autofahrer wurden über die B50 umgeleitet.

Erst am Freitag hatte der Brand eines Sattelschleppers wenige Meter entfernt für einen Großeinsatz gesorgt. Dabei wurde der Asphalt beschädigt, die Ausbesserungsarbeiten hatten am Montag begonnen.