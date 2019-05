Rund 400 neue Pflegeplätze bis 2021

Aufhorchen ließ Doskozil mit der Ankündigung, dass „drei neue, große Pflegeheime“ mit je 60 Betten errichtet werden. Je zwölf davon sind für behinderte Menschen reserviert. Als Standorte seien Zurndorf, Eisenstadt und Schandorf vorgesehen. In der kleinen südburgenlandkroatischen Gemeinde Schandorf an der Grenze zu Ungarn soll ein Heim mit Schwerpunkt für Angehörige der burgenländischen Minderheiten entstehen. Die Gespräche mit den Gemeinden hätten „schon begonnen“. Seit Donnerstag gebe es vom Land die Zusage für die Tagsatzvereinbarungen (die den laufenden Betrieb finanzieren, Anm.), damit könne die Realisierung erfolgen.

Was die Heimträger betreffe, habe das Land keine Präferenzen, stellte Doskozil auf KURIER-Nachfrage klar.

Ausgebaut werden zudem die bestehenden Pflegeheime in Draßburg und Olbendorf (auf je 60 Betten) und in Rechnitz auf 90 Betten. Schon vorher genehmigt war der Neubau in Neutal mit 29 Plätzen, der Baustart steht bevor.

Auch wenn das Land bei neuen Häusern nach eigenem Bekunden aus Qualitätsgründen mindestens 60 Betten will, müssten sich bestehende, kleinere Heime keine Sorgen machen: „Es wird keine Einheit zurückgefahren oder nicht mehr existent sein“, beruhigte Illedits.