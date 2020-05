Run auf die universitäre Ausbildung

Generell setzt man an den beiden FH-Standorten Eisenstadt und Pinkafeld aber auf Wachstum. Wie das funktionieren soll, das erklären die beiden Geschäftsführer Georg Pehm und Josef Wiesler sowie Rektor Gernot Hanreich in ihrem Konzept für die nächsten zehn Jahre, genannt "Strategie 2025".

Was Räumlichkeiten und Ausstattung betrifft, bewies die FH-Führung schon bisher Einfallsreichtum. Musste sie auch, denn das Studienangebot ist allein in den vergangenen zwei Jahren um 25 Prozent gewachsen. Insgesamt werden 20 Studiengänge angeboten, aktuell wird an 52 Forschungsprojekten gearbeitet und die Zahl der ständigen Mitarbeiter ist auf 150 gestiegen, die der Lektoren auf fast 300.

"Wir haben an beiden Standorten Umbaumaßnahmen gesetzt. Große Räume wurden geteilt, aus Besprechungs- wurden Seminarräume gemacht und die großzügig angelegten Gänge in Eisenstadt zum Teil in Büros umgebaut", erläutert Wiesler. Es gebe zwar noch "Optimierungspotenzial", aber irgendwann stoße man auch an "physikalische Grenzen".

Sowohl für Eisenstadt als auch für Pinkafeld gebe es Überlegungen für Erweiterungen. So wurden beim Campus in Pinkafeld von der Belig, der landeseigenen Beteiligungs- und Liegenschaftsverwaltung, bereits Grundstücke angekauft.