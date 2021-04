Rumänischer Schrott-Lkw in Nickelsdorf von Polizei gestoppt

Laut Aussage der Beamten war es nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu einem schweren Unfall gekommen wäre. Der Lkw war unbeladen in Richtung Wien unterwegs. Die Kennzeichen wurden vor Ort abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei erstattete Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See.