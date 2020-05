Rückhaltebecken gegen Hochwasser

Am Freitag wurde offiziell das neue Hochwasser-Rückhaltebecken für den sogenannten Ortsbach in Heugraben eingeweiht. Damit soll die Hochwassergefahr für die Gemeinde deutlich verringert werden, wie Bürgermeister Josef Bauer erläutert: "Unsere Gemeinde war immer wieder von Überschwemmungen betroffen. Vor allem 2009 sind wir wie viele anderen Orte im Zickenbachtal in Mitleidenschaft gezogen worden."



Das Rückhaltebecken hat ein Speichervolumen von 8000 Kubikmeter. Die Kosten liegen bei 300.000 Euro. Diese werden zu 50 Prozent vom Bund, zu 40 Prozent vom Land Burgenland und zu zehn Prozent von der Gemeinde aufgebracht. Im Bau befindet sich derzeit noch ein zweites Rückhaltebecken, das als Biotop ausgelegt ist.