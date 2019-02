Rudersdorf: Reparieren statt wegwerfen

Im Bildungs- und Betriebszentrum (BBZ) Rudersdorf gibt es nicht nur die Ausbildungsmöglichkeiten für Facharbeiter in der Metall- und Elektrotechnik bis hin zur Installations- und Gebäudetechnik. Seit 2008 gibt es auch die Bereiche Wertstoffgewinnung und nachhaltige Beschäftigung für ältere Menschen in der Region. „Unser Ziel ist es für diese Personen eine Beschäftigung zu schaffen. Die wollen nicht das Geld heimgeschickt bekommen, sie wollen in ihren ein bis zwei Jahren bis zur Person noch etwas Sinnvolles tun“, sagt BBZ-Geschäftsführerin Hedwig Granabetter.

Derzeit sind zehn Personen in dem Re-Use Programm. Sie alle könnten nur schwer am Arbeitsmarkt einen Job bis zur Pensionierung finden.

In Rudersdorf können sie defekte Gegenstände, vor allem Elektrogeräte, reparieren, um sie weiter zu verwenden. Unterstützt wird das Programm auch vom Burgenländischen Müllverband und von Privatleuten, die ihre Geräte zur Verfügung stellen, die dann von den Mitarbeitern fachmännisch aufbereitet werden. So wird auch Müll vermieden.