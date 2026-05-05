Klage nach Kündigung: Pflegeheim gegen Land

Nach der Aufkündigung der Tagsatzvereinbarung durch das Land Burgenland hat die Betreiberin eines Pflegeheims in Rudersdorf rechtliche Schritte eingeleitet. Ihr Anwalt Dieter Böhmdorfer bestätigte eine entsprechende zivilrechtliche Klage am Landesgericht Eisenstadt. Die Kündigung sei „willkürlich“ erfolgt, erklärte Böhmdorfer. Das Land sei zur Gleichbehandlung seiner Vertragspartner verpflichtet, auch im privatwirtschaftlichen Bereich. „Und diese Pflicht wurde verletzt. Daher wird die Kündigung bei Gericht angefochten“, so der Anwalt.

Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) verteidigte den Schritt des Landes. „Mit Pflege darf kein Gewinn gemacht werden. Daran ändert auch eine eingebrachte Klage von Frau Wagner nichts“, erklärte er in einer Aussendung.