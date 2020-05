"Route 6T6" rocken die Haftanstalten

"Ich bin ein großer Fan von Johnny Cash. Seine Lieder, sein Leben hat mich sehr beeindruckt. Und er hat Konzerte in Strafanstalten gegeben. Das hat mich zu diesem Unternehmen inspiriert", erzählt Imre. Damit will der das Erlebte in Haft aufarbeiten.



Nun ist es nicht so, dass man einfach bei der Justiz anklopft und sagt, man möchte Konzerte geben. Es war ein mehrmonatiger Kampf. Unterstützt wurde die Band dabei von jenem Richter, vor dem Imre 1993 erstmals als Angeklagter stand. "Wir sind angehalten vierteljährlich kulturelle Veranstaltungen in den Haftanstalten abzuhalten", erklärt Generalleutnant Peter Prechtl vom Vollzugsbereich die Intention hinter dem Projekt.



Route 6T6, besteht aus dem Bandmitgliedern Mario Unger, Otmar Bogad, Helmut Lang, Andi Lechner, Otto Irsic und Gert Dieter Imre. "Zwei Konzerte haben wir bereits gespielt, eines in Wien und eines in Wr. Neustadt. Die Stimmung war toll, das Publikum war dankbar für die Abwechslung", erzählt Helmut Lang. Den nächsten Auftritt im Rahmen der "13 Jailhoustour" hat Route 6T6 am 10. November in der Justizanstalt Eisenstadt. Natürlich nicht öffentlich zugänglich. Aber für die Fans in Freiheit gibt es auch Konzerte. Die Daten sind auf der Homepage der Band zu finden.