Rotlicht übersehen: Zug rammt Pkw

Die Feuerwehren Breitenbrunn und Winden mussten den im Fahrzeug eingeklemmten Lenker mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes befreien. Er wurde von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Mann soll sich Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen haben, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Glück im Unglück: der Zug hatte gerade erst den Bahnhof Breitenbrunn in Richtung Neusiedl am See verlassen und war daher noch mit geringer Geschwindigkeit unterwegs.