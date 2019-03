Rotkreuz-Ehrenamt sparte Steuern in Höhe von 2,8 Millionen Euro

Immer wichtiger wird das Engagement des Roten Kreuz im Pflegebereich. Nach der Eröffnung eines neues Senioren-Tageszentrums in Halbturn beginnen heuer in Gattendorf die Bauarbeiten für einen weiteren Standort. Im Vorjahr wurden auch 3.180 Stunden durch den Hospiz- und Besuchsdienst geleistet – ehrenamtlich und kostenlos. Laut Pressesprecher Tobias Mindler werde gemeinsam mit Land und weiteren Organisationen laufend an neuen Strategien für die Pflege gearbeitet.

Trotz all der Veränderungen – eine Zahl ist auch 2018 gleich geblieben und sogar noch leicht gestiegen: Die Burgenländer sind, gemessen an der Gesamtbevölkerung, weiterhin Österreichs Blutspende-Meister. Bei 244 Blutspendeaktionen im Land wurden 17.611 Blutkonserven gespendet.