„Rote Sabotage“ oder „türkise Show“? Kein Gemeinderatsbeschluss für Spital

Vor der Kommunalwahl im Herbst wird das in Gols geplante neue Spital Wahlkampfthema – in Neusiedl am See. Am Mittwoch beklagte Neusiedls ÖVP-Vizebürgermeister Thomas Halbritter, dass die SPÖ einer Gemeinderatssitzung am Dienstagabend geschlossen ferngeblieben sei und damit die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates „sabotiert“ habe.