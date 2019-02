Rote Regierungsumbildung setzt Personal-Karawane in Gang

Die große Regierungsumbildung am 28. Februar führt auch in der zweiten Reihe zu einem munteren Sesselrücken. Manche Mitarbeiterstäbe werden aufgestockt, andere müssen ganz neu aufgebaut werden. Was auffällt: Anders als bei den neuen Landesräten gibt es beim politischen Personal keine Newcomer; das größte Reservoir bietet das Büro von Landeshauptmann Hans Niessl, der die Regierung verlässt. Seine Büroleiterin Christina Krumböck wird, wie berichtet, ab 1. März Landtagsdirektorin.

Die Besetzungsliste: Hans Peter Doskozil, der Niessl als Landeshauptmann nachfolgen soll, vertraut bei der Büroleitung weiter auf Andreas Leitner, der diese Funktion seit Dezember 2017 ausübt, als Doskozil Landesrat wurde. Neuer Pressesprecher wird künftig Niessls bisheriger Medien-Mann Herbert Oschep. Wieder in ein Landeshauptmann-Büro zurückkehrt Christian Stiller, die vergangenen Jahre Direktor im SPÖ-Landtagsklub und vor rund 20 Jahren schon Pressesprecher des früheren LH Karl Stix.

Neo-Landesrat Heinrich Dorner, der Norbert Darabos ablöst und alle Bauagenden übernimmt, holt von Niessl Sabine Halbarth als Büroleiterin, Darabos‘ Pressemann Peter Slawik bleibt quasi im Amt.

Daniela Winkler aus Frauenkirchen, die ebenfalls neu in die Regierung einzieht, dort die Bereiche Bildung, Jugend und Familie verantwortet und in der Nachfolge Niessls den Bezirk Neusiedl am See vertritt, setzt auf Viktoria Bachkönig (bisher im Niessl-Büro) als Bürochefin und den gelernten Polizisten Gerald Pangl (aktuell bei Landtagspräsident Illedits, davor bei Verteidigungsminister Doskozil) für Medienanfragen.

Christian Illedits, der als Landesrat für Soziales, Sport und Gemeinden in die Regierung wechselt, holt seine frühere Büroleiterin und Sprecherin Sandra Prükler aus dem EU-Verbindungsbüro in Brüssel zurück ins Burgenland, dazu kommen Florian Hofstetter aus der Sozialabteilung des Landes und der Schattendorfer Vizebürgermeister Thomas Hoffmann.

In der neuen roten Regierungsriege wird Astrid Eisenkopf (35) die dienstälteste Landesrätin. Sie bekommt mit Nicole Pauer (früher Darabos) eine neue Pressesprecherin; von Landesrätin Dunst kommt der für Agrar zuständige Markus Pammer. Womit klar ist, dass Eisenkopf zusätzlich zu Frauen und Umweltschutz das Agrarressort übernimmt.

Mit Verena Dunst wechseln Susanne Luka und die treue Seele Ingrid Ferstl ins Büro der künftigen ersten Landtagspräsidentin.

Neu aufgestellt wird auch der SPÖ-Klub: Der Jurist Florian Dinhobl wechselt von Darabos an die Spitze der Klubdirektion. Tobias Lang, bisher Bürochef von Dunst, wird neben Isabell Strobl auch Pressearbeit machen.

Verstärkt wird auch die Mannschaft im roten Parteihaus – die Landtagswahlen rücken schließlich näher. Maximilian Köllner aus dem Niessl-Team soll sich besonders um junge Wählerschichten kümmern. Mit Landesgeschäftsführer Christian Dax sitzt seit 2017 schon ein anderer früherer Niessl-Mitarbeiter im Roten Haus.