Rote Granden von SP-Minister "enttäuscht"

Enthaltungen Dem Vernehmen nach gab es für Sengstbratl vier Pro-Stimmen und fünf Enthaltungen der Arbeitnehmerseite und des Sozialministeriums. Die Herausforderinnen bleiben auf ihren Posten: Arbeitnehmer-Kandidatin Eszter Toth ist weiter Projektleiterin der grenzüberschreitenden gewerkschaftlichen Zusammenarbeit (IGR) und Judith Rechnitzer Personalchefin im AMS.

"Ich war mir nicht sicher, ob die Entscheidung am Dienstag fällt", sagte Sengstbratl, die an Sozialpartner und Politik appelliert, rasch "an die Arbeit zu gehen", denn die Arbeitslosigkeit steige (im Mai um 8,9 Prozent auf 6149 Arbeitslose). Sie werde auf ihre Kritiker zugehen, brauche aber auch deren Bereitschaft.

Aus dem roten Lager kamen am Dienstag keine versöhnlichen Töne, man wirft Sengstbratl vor, dass es zu wenig gelinge, "offene Stellen im Burgenland mit Burgenländern zu besetzen".

Ins Kreuzfeuer aus den eigenen Reihen geriet aber auch der rote Sozialminister: Von " Hundstorfer, dessen Ministerium sich bei der Entscheidung der Stimme enthalten hat, bin ich maßlos enttäuscht", zürnte Soziallandesrat Peter Rezar. Für AK-Präsident Alfred Schreiner hat sich Hundstorfer "von der ÖVP über den Tisch ziehen lassen". Sengstbratl erklärte sich die rote Rage damit, dass man unbedingt eine "Parteifreundin als AMS-Chefin wollte". Die so angesprochene Eszter Toth sagte, sie akzeptiere die Entscheidung, finde sie aber schade. Erfreut über die Verlängerung Sengstbratls zeigte sich Industriellen-Präsident Manfred Gerger: "Die Aufregung ist bald vorbei."