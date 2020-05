Ritzing: „Haus ist nur noch eine Ruine“

Gegen zwei Uhr Früh sei dann das Wasser in den Tanklöschfahrzeugen knapp geworden. Ein Pendelverkehr nach Lackenbach wurde eingerichtet. „Wir haben in Güllefässern Wasser heran geschafft“, so Gulnerits. Die Nachbarhäuser waren ebenfalls von den Flammen bedroht. „Wir hatten Angst, dass sie auf unser Haus übergreifen“, sagte eine Nachbarin im KURIER-Gespräch. An den Nachbarhäusern entstand Wasserschaden. „Wir hatten Glück, dass es windstill war, sonst hätten die Flammen sicher übergegriffen“, sagt die Nachbarin. Gegen 5.30 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden, danach wurde eine Brandwache eingerichtet. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, auch die genaue Brandursache wird noch ermittelt.