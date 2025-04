Riskante Geschäfte des Landes: Zwei von sechs sind noch heiß

„Von 2005 bis 2021 zahlte das Land Burgenland für die sechs Swaps fixe Zinsen von rund 129,2 Millionen Euro. Im Gegenzug dazu erhielt es variable Zinsen von rund 30,1 Millionen Euro. Dies führte zu negativen Ergebnissen in Höhe von rund 99,1 Millionen Euro“, so das trockene Fazit des Landesrechnungshofs. Bis zum Ende der Laufzeit – so die düstere Prognose – könnte der Schaden auf 194 Millionen Euro klettern. Erst 2033 würde aus den bisherigen „Drohverlusten“ ein realer finanzieller Schaden fürs Land entstehen.