Rettungsaktion statt Gipfelsieg

Für einen weiteren Versuch zum Gipfel zu gelangen, hätten Kraft und Zeit nicht gereicht. "Wir hätten es sonst sicher geschafft, auch das Wetter war perfekt", meint der erfahrene Alpinist.

Doch es soll nicht die letzte Expedition gewesen sein. "Zu Silvester geht es nach Ecuador auf einen 6000er", sagt Goger. Auch Bruckner will am Ziel, mit Goger einen 8000er zu besteigen, festhalten. Nächstes Jahr peilt er einen "schwierigen 7000er" im zentralasiatischen Pamir-Gebirge an der Grenze von Kirgisistan und Tadschikistan an. Dann hoffentlich mit einem Gipfelsieg.

