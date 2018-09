Rettung sucht dringend Zivildiener

„Die Situation ist noch nicht dramatisch. Aber wir nehmen einen Trend in eine Richtung wahr, die uns Sorgen macht.“ Das sagt Rotkreuz-Sprecher Tobias Mindler und spricht damit den meisten Organisationen, die auf Zivildiener angewiesen sind, aus der Seele. „Langfristig arbeiten wir an Lösungen, denn es ist eine Tatsache, dass der Rettungsdienst in der aktuellen Form ohne Zivildienst nicht aufrecht erhalten werden kann.“

Ein Blick auf die einzelnen Bezirke zeigt ein differenziertes Bild. Während die Plätze in Eisenstadt, Mattersburg und Oberwart üblicherweise bereits zwei Jahre im Voraus reserviert sind, schaut es in Neusiedl am See, Oberpullendorf, Güssing und Jennersdorf aktuell düster aus.